Cyclisme : Marc Madiot pousse un coup de gueule sur l’arrêt du Giro !

Publié le 16 octobre 2020 à 14h35 par La rédaction

Depuis quelques jours, plusieurs voix demandent l’arrêt pur et simple du Tour d’Italie à cause de l’évolution de la crise sanitaire de Covid 19. Le manager de Groupama-FDJ, Marc Madiot, ne l’entend pas de cette oreille.

Lundi dernier, deux équipes (Jumbo-Visma et Michelton Scott) quittaient les routes du Tour d’Italie après avoir déclaré des cas positifs au Coronavirus. Plusieurs coureurs renommés ont également été priés de quitter le Giro, comme l’Australien Michael Matthews. Au vue de la tournure des événements et alors que le Giro se termine le dimanche 25 octobre, de plus en plus de coureurs craignent pour leur sécurité. Une équipe, Education First, a même écrit un lettre demandant l’arrêt de la course transalpine dans deux jours. Requête refusée. Mais alors que beaucoup d’observateurs s’interrogent, Marc Madiot, lui, compte bien aller jusqu’au bout.

« Tout ce qu’on raconte là, pour moi, ce sont des balivernes »