Cyclisme : Déjà en difficulté sur la Vuelta, Chris Froome fait le point !

Publié le 21 octobre 2020 à 9h35 par T.M.

Ce mardi, Chris Froome a pris le départ de la Vuelta et a déjà concédé plus de 11 minutes à Primoz Roglic. A l’arrivée, le Britannique en a dit plus sur ses sensations.

Absent du Tour de France, Chris Froome a finalement été aligné sur le Tour d’Espagne. Ce mardi, le Britannique a ainsi débuté la Vuelta, pour ses dernières apparitions avec l’équipe Ineos-Grenadiers. Et si le quadruple vainqueur de la Grande Boucle rêvait du maillot rouge, ces espoirs ont déjà disparu. En effet, alors que Primoz Roglic a déjà frappé fort lors de la première étape de la Vuelta, Froome a lui totalement craqué, concédant plus de 11 minutes au Slovène. Une défaillance qui ne serait toutefois pas physique à en croire les propos du Kenyan blanc.

« Je vais prendre la course au jour le jour