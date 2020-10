Cyclisme

Cyclisme : Alaphilippe témoigne à nouveau sur son accident !

Publié le 20 octobre 2020 à 18h35 par La rédaction

Envoyé à terre par une moto lors du Tour des Flandres, Julian Alaphilippe s’en est sorti avec une double fracture. Mais cela aurait pu être pire, selon lui.

Julian Alaphilippe n’a, cette fois, pas eu de chance. Alors que le champion français était dans le groupe des favoris pour se disputer la gagne sur le Tour des Flandres, une moto en a décidée autrement. Julian Alaphilippe l’a heurtée de plein fouet et s’est retrouver instantanément à terre. Résultats : abandon sur son premier Tour des Flandres et surtout, double fracture au poignet droit et trois semaines de plâtre. Le motard s’est immédiatement excusé pour cette maladresse. Julian Alaphilippe a, lui, révélé que cette chute aurait pu être bien pire.

« J'avais peur que quelque chose de grave se soit produit »