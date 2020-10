Cyclisme

Cyclisme : Julian Alaphilippe prépare déjà sa revanche au Tour de Flandres !

Publié le 20 octobre 2020 à 23h35 par La rédaction

Contraint à l'abandon après avoir percuté une moto, Julian Alaphilippe a terminé sa saison sur le dernier Tour des Flandres. Mais le champion du monde serait déjà partant pour revenir.

C'était la grande animation de ce Tour des Flandres. Julian Alaphilippe, maillot arc-en-ciel sur le dos, prenait le départ sur cette Classique pour la première fois de sa carrière. Et pour ses débuts, le coureur Deceuninck-Quick Step réalisait une bonne course jusqu'à sa chute. Offensif, Alaphilippe a lancé le bon coup pour partir avec Wout Van Aert et Mathieu Van Der Poel. Mais parti pour, au moins, un podium, le Français a percuté une moto du jury. Sa chute a mis un terme à sa saison après des fractures au poignet. Surtout, ses deux rivaux ont filé seuls pour se disputer la victoire. Au sprint, c'est finalement Van Der Poel qui s'est adjugé ce Tour des Flandres.

« Mon désir est de retourner en Flandre »