Cyclisme

Cyclisme : Julian Alaphilippe dresse le bilan de sa saison !

Publié le 20 octobre 2020 à 19h35 par La rédaction

Victime d'une chute sur le Tour des Flandres, la saison de Julian Alaphilippe est terminée. Champion du monde, le coureur Deceuninck-Quick Step a analysé son année particulière.

C'est la nouvelle musique de l'été. Julian Alaphilippe a porté le maillot jaune sur le Tour de France pour la deuxième année consécutive. Quelques jours plus tard, le coureur de 28 ans a réussi à apporter un peu plus de couleur à sa tunique en décrochant le maillot arc-en-ciel. A Imola, Alaphilippe est devenu champion du monde pour réaliser un de ses objectifs majeurs. Alors que sa saison semblait parfaitement lancée, la suite a été plus compliquée. Le final de Liège-Bastonne-Liège peut laisser des regrets, comme la terrible chute du Tour des Flandres. D'autant que le coureur Deceuninck-Quick Step a terminé sa saison sur ce fait de course.

« Le titre de champion du monde a été le point culminant »