Cyclisme : Julian Alaphilippe rassure après sa terrible chute !

Publié le 19 octobre 2020 à 20h35 par La rédaction

Dans le groupe de tête du Tour des Flandres, Julian Alaphilippe a été victime d'une chute violente. Contraint à l'abandon, le Français a fait le point sur son état de santé.

La première de Julian Alaphilippe au Tour des Flandres a été vraiment particulière. En jambe tout au long de la course, le puncheur de Deceuninck-Quick Step a placé plusieurs attaques avant de vraiment se lancer. Avec Wout Van Aert et Mathieu Van Der Poel, Julian Alaphilippe semblait destiné à disputer la victoire. Mais le coureur de 28 ans a dû renoncer de la pire des façons : sur chute. Alaphilippe a violemment heurté une moto du jury. Marqué, au sol, douloureux, le Français n'a pas repris la route.

« La chute a été effrayante, j'ai craint le pire »