Cyclisme : Peter Sagan fataliste dans sa lutte avec Arnaud Démare !

Publié le 20 octobre 2020 à 13h35 par La rédaction

Sur les routes du Tour d’Italie, Arnaud Démare et Peter Sagan ne se lâchent pas. Mais alors qu’arrive la haute montagne, Peter Sagan doute de pouvoir encore prendre le maillot de meilleur sprinter au coureur français.

Alors que le Tour d’Italie entame sa dernière semaine de course, l’écart semble être fait entre Arnaud Démare et Peter Sagan au classement du meilleur sprinter. Le champion de France de la Groupama-FDJ compte 221 points au classement du maillot cyclamen, soit 37 points d’avance sur son premier adversaire, le Slovaque, Peter Sagan (Bora-Hansgrohe). Fort de ses 4 victoires sur ce Giro, Arnaud Démare est en pleine confiance et a prouvé qu’il était bien le meilleur sprinter du peloton italien. À l’inverse, même s’il a levé les bras en solitaire sur une étape du Giro, Peter Sagan semble maintenant fataliste.

« Autant fatigué mentalement que physiquement »