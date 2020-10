Omnisport - Cyclisme

Cyclisme : Après sa chute, Alaphilippe envoie un message fort pour son avenir !

Publié le 25 octobre 2020 à 20h35 par La rédaction

Après une année forte en émotions pour Julian Alaphilippe, le Français a dressé un bilan de cette saison. Il est déjà tourné vers la prochaine et espère pouvoir faire encore mieux.

Julian Alaphilippe aura alterné cette année 2020 entre rires et larmes. Joies, d’abord avec un nouveau maillot jaune porté pendant trois jours sur le Tour de France, ainsi qu’une nouvelle étape du Tour remportée à Nice. L'apothéose aussi avec le maillot de champion du monde. 23 ans après, le français s’est imposé sur le difficile circuit d’Imola pour se parer d’Arc-en-ciel. Julian Alaphilippe a aussi connu une terrible chute sur son premier Tour des Flandres. Alors qu’il luttait pour la victoire, une moto l’a fait chuter et lui a enlevé tout espoir. Malgré une blessure à soigner, Alaphilippe évoque déjà l’année prochaine, le couteau entre les dents.

« Je pense déjà à revenir plus fort »

Sur son compte Twitter , Julian Alaphilippe a tenu à rassurer ses fans. « Quelques jours après ma dernière course au Tour des Flandres, qui s'est terminée par une chute, je tenais à vous donner quelques nouvelles. L'opération de la main s'est bien passée, je récupère doucement et pense déjà à revenir plus fort. Pour l'heure, place à un peu de repos. Un grand merci à mon équipe Deceuninck-QuickStep, le personnel médical du centre hospitalier d'Herentals, mon manager et toute l'équipe Squadra Sports Management. Ainsi que vous tous pour votre soutien tout au long de la saison dans les bons moments comme dans les moins bons. À très vite. »