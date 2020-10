Cyclisme

Cyclisme : Le patron de Thibaut Pinot monte au créneau pour le défendre !

Publié le 24 octobre 2020 à 17h35 par La rédaction

Après son abandon lors de la troisième étape du Tour d’Espagne, Thibaut Pinot s’est attiré les foudres de nombreux observateurs du cyclisme pour son manque de volonté. Des attaques qui n'ont pas manqué de faire réagir Marc Madiot.

Tour de France et maintenant Vuelta… Thibaut Pinot a connu deux grosses contre-performances sur deux épreuves majeures du calendrier cette saison. À chaque fois, le Français de la Groupama-FDJ a été arrêté dans sa course par des douleurs persistantes au dos. « Mon dos me fait toujours souffrir et il faut savoir arrêter les frais. Je suis déçu que cela se termine comme ça » , a-t-il écrit sur Twitter. Thibaut Pinot n’avait notamment pas pris le départ de la troisième étape de la Vuelta, laissant David Gaudu assumer le rôle de leader de la formation. Beaucoup s’en sont alors pris au grimpeur français, soulignant son manque de combativité. Marc Madiot a tenu à recadrer les choses.

« Je pense qu’il s’est encore fait très mal à la gueule ! »