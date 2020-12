Cyclisme

Cyclisme - Tour de France : Julian Alaphilippe se remémore son maillot jaune !

Publié le 7 décembre 2020 à 17h35 par La rédaction

Comme l'an dernier, Julian Alaphilippe a fait briller le clan tricolore sur le Tour de France. De nouveau porteur du maillot jaune, le coureur Deceuninck-Quick Step revient sur sa victoire à Nice, importante pour le reste de sa saison.

Maillot arc-en-ciel depuis les Mondiaux à Imola, Julian Alaphilippe s'est également paré jaune au cours de l'été. Déjà vainqueur de la Flèche Wallone et du classement des grimpeurs du Tour de France en 2018, le coureur français s'est surtout révélé l'année dernière aux yeux du grand public. D'abord sur les classiques avec des succès aux Strade Bianche, à Milan-San Remo et à nouveau sur la Flèche Wallonne. Mais aussi et surtout en faisant vibrer tout un pays sur les routes du Tour de France avec 14 jours en jaune et une quatrième place finale. Malgré un report en septembre cette année, Julian Alaphilippe a remis ça. Vainqueur de la deuxième étape à Nice, le coureur de 28 ans a pris la tête de la Grande Boucle et porté la tunique de leader pendant trois jours. Avant de filer quelques semaines plus tard vers cet immense titre mondial.

« Cette victoire à Nice m'a donné des ailes »