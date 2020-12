Cyclisme

Cyclisme : Le constat accablant de Bernard Hinault sur les coureurs français !

Publié le 8 décembre 2020 à 14h35 par La rédaction

Alors que la jeune génération prend le pouvoir sur le cyclisme mondial, aucun jeune Français ne semble émerger. Pour Bernard Hinault, le clan tricolore n'a toujours pas trouvé son grand champion.

Tadej Pogacar a succédé à Egan Bernal au palmarès du Tour de France. Le Slovène est ainsi devenu le deuxième plus jeune vainqueur de la Grande Boucle, devancé seulement par la victoire d'Henri Cornet en 1904. Le coureur d'Ineos figure également en belle position puisqu'il est quatrième de ce classement. Les jeunes coureurs prennent l'ascendant dans les pelotons. Surtout, parmi cette nouvelle génération, des coureurs à l'ancienne émergent. Wout van Aert a montré pouvoir installer un énorme rythme en haute montagne et gagner des sprints massifs lors du dernier Tour de France. Mathieu Van der Poel, son grand rival, est du même acabit, polyvalent malgré des aptitudes différentes.

« La France n'a pas de champion extraordinaire »