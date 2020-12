Cyclisme

Cyclisme : Voeckler vole au secours de Pinot pour le Tour de France !

Publié le 13 décembre 2020 à 20h35 par La rédaction mis à jour le 13 décembre 2020 à 20h36

Blessé lors de ses deux dernières participations au Tour de France, Thibaut Pinot semble décidément maudit. Si le Franc-Comtois est souvent pointé du doigt pour son mental, Thomas Voeckler assure que le problème ne vient pas de là.

Les terribles images de l’abandon de Thibaut Pinot au pied des Alpes en 2019 restent dans les mémoires des fans de cyclisme. Alors qu’il semblait proche de pouvoir remporter le Tour de France, le grimpeur de la Groupama-FDJ avait dû déclarer forfait, touché à une cuisse. Revenu remonté à bloc sur la Grande Boucle 2020, le Franc-Comtois a traversé l’édition comme un fantôme, diminué par une blessure au dos suite à une chute lors de l’étape inaugurale. À 30 ans, le grimpeur maudit pourrait avoir laissé passer sa chance. Mais Thomas Voeckler estime qu’il a encore une belle carte à jouer.

« Thibault est extrêmement fort mentalement »