Cyclisme : Julian Alaphilippe annonce la couleur pour 2021 !

Publié le 10 janvier 2021 à 15h35 par T.M.

A quelques jours du début de sa saison 2021, Julien Alaphilippe a fait le point sur son état et a annoncé la couleur pour ce nouvel exercice.

En 2020, on avait quitté Julian Alaphilippe au sol, victime d’une grosse chute lors du Tour des Flandres. Blessé à la main, le Français finissait donc sa saison 2020 sur un point noir, lui qui avait pourtant connu de grandes joies lors des précédentes semaines en portant le maillot jaune sur le Tour de France et en réalisant son grand rêve avec une victoire lors des Championnats du monde à Imola. Se refaisant toujours une santé, Alaphilippe prépare son retour à la compétition et les ambitions sont là pour la star de la Deceuninck-Quick Step.

« Motivé pour la saison »