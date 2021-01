Cyclisme - Tour de France

Cyclisme - Tour de France : Roglic, 2021... Pogacar lâche ses vérités !

Publié le 18 janvier 2021 à 21h35 par D.M.

Alors qu’il s’apprête à entamer sa saison 2021, Tadej Pogacar est revenu sur sa victoire au Tour de France et a fait part de ses objectifs pour cette année.

Le Tour de France 2020 restera dans l’histoire, et ce pour plusieurs raisons. En raison de la crise sanitaire, la course cycliste ne s’est pas déroulée en juillet, mais durant le mois de septembre. Par ailleurs, le Tour de France a couronné un nouveau champion en la personne de Tadej Pogacar. Le coureur slovène a attendu le dernier contre-la-montre pour doubler son compatriote Primoz Roglic au classement et endosser le maillot jaune la veille de l’arrivée sur les Champs-Elysées. Agé de 21 ans lors de sa victoire, Pogacar est devenu le plus jeune vainqueur de la Grande Boucle depuis 1904.

« Je n'ai pas à dire s'ils m'ont sous-estimé ou pas »