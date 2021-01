Cyclisme

Cyclisme : Cette grande annonce sur le retour de Chris Froome !

Publié le 17 janvier 2021 à 13h35 par T.M.

Depuis sa chute sur le Dauphiné 2019, Chris Froome travaille pour revenir à son meilleur niveau. Et pour son directeur sportif, le Britannique sera rapidement de retour au top.

Pour cette saison 2021, ce n’est plus sous les couleurs de la Sky que l’on verra Chris Froome. En effet, il y a quelques mois, le peloton a été secoué par l’avenir du Britannique et c’est finalement la formation Israël Start Up Nation qui a réalisé le gros coup en accueillant le quadruple vainqueur du Tour de France. Un coup de tonnerre qui est toutefois accompagné de certaines interrogations. Quel est désormais le niveau de Chris Froome ? En effet, depuis sa terrible chute sur le Dauphiné en 2019, le Kenyan blanc travaille pour retrouver son niveau. La question est donc sa savoir s’il y arrivera.

« 99% de chance qu'il retrouve son niveau »