Cyclisme : La mise au point de Julian Alaphilippe sur son avenir !

Publié le 13 janvier 2021 à 20h35 par T.M.

Entré dans sa dernière année de contrat avec la Deceuninck-Quick Step, Julian Alaphilippe a fait le point à propos de son avenir au sein de la formation belge.

A 28 ans, Julian Alaphilippe est actuellement au sommet de son art. Brillant sur le Tour de France ces dernières années, le Français a également réalisé son rêve en étant sacré champion du monde. Arborant désormais le maillot arc-en-ciel sur ses épaules, Alaphilippe est impatient de débuter cette saison 2021, qui commence d’ailleurs par de nombreuses rumeurs concernant son avenir. En effet, la star de la Deceuninck-Quick Step est dans sa dernière année de contrat. Pourrait-il rejoindre une autre formation en 2022 ?

« Je n’y pense pas pour l’instant »