Cyclisme

Cyclisme - Tour de France : Thibaut Pinot confirme sa décision fracassante !

Publié le 19 janvier 2021 à 14h35 par B.C. mis à jour le 19 janvier 2021 à 14h39

Comme indiqué ces derniers jours, Thibaut Pinot ne disputera pas le Tour de France 2021. Le coureur de la Groupama-FDJ a justifié sa décision ce mardi en conférence de presse.

Après deux Tour de France particulièrement éprouvants pour lui, Thibaut Pinot a choisi de faire l’impasse sur la Grande Boucle cette année. Le Parisien et RMC ont révélé ces derniers jours que le coureur de la Groupama-FDJ avait décidé de tirer un trait sur la compétition mythique de cyclisme afin de privilégier le Tour d’Italie. Alors que son équipe présentait ce mardi son organisation pour la saison 2021, Thibaut Pinot a confirmé sa décision en conférence de presse et s’est justifié.

« Mon objectif cette année sera le Giro »