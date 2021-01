Cyclisme

Cyclisme - Tour de France : Les dessous du gros choix de Thibaut Pinot !

Publié le 18 janvier 2021 à 10h35 par T.M.

En 2021, Thibaut Pinot devrait finalement privilégier le Tour d’Italie au Tour de France. Un choix fort pour le leader de la Groupama-FDJ qui s’expliquerait par différentes raisons.

Annoncé comme l’un des Français ayant les plus de chances de remporter le Tour de France, Thibaut Pinot a toutefois connu une histoire compliquée avec la Grande Boucle. En effet, ces dernières années, les déconvenues ont été nombreuses pour le coureur de la Groupama-FDJ. Et pour 2021, le Français a décidé de changer ses plans. Ce dimanche, RMC révélait ainsi que Pinot ne prendrait pas le départ du prochain Tour de France, se concentrant plutôt sur une participation au Tour d’Italie. Un choix qui s’expliquerait notamment par le tracé de l’édition 2021 moins montagneuse, mais pas seulement…

La Groupama-FDJ revoit ses plans !