Cyclisme

Cyclisme : Alaphilippe annonce la couleur pour le Tour de France !

Publié le 14 janvier 2021 à 17h35 par T.M.

Alors que certains espèrent voir Julian Alaphilippe se battre pour la victoire finale sur le Tour de France, le coureur de la Deceuninck-Quick Step a affiché ses ambitions pour l’édition 2021.

Ces deux dernières années, Julian Alaphilippe a été l’un des acteurs majeurs sur les routes du Tour de France. En 2019, le Français a fait vibrer tout un pays en portant le maillot jaune pendant 14 jours. Ce n’est finalement qu’à quelques jours de l’arrivée qu’il a cédé face à Egan Bernal. A l’été 2020, Alaphilippe a encore remis ça, portant à nouveau la tunique de leader durant quelques jours. Grâce à son punch, le coureur de la Deceuninck-Quick Step réussit donc à faire jeu égal avec les meilleurs. Mais pourrait-il viser plus grand et tenter de ramener le maillot jaune sur les Champs-Elysées ? Ce n’est en tout cas pas prévu pour le Tour de France 2021.

« Je ne viendrai pas pour le classement général »