Cyclisme

Cyclisme - Tour de France : Une énorme décision prise par Thibaut Pinot ?

Publié le 17 janvier 2021 à 11h35 par T.M.

Ces dernières années, Thibaut Pinot a vécu bien des difficultés sur le Tour de France. Un calvaire qui ne devrait pas se produire en 2021 puisque le coureur de la Groupama-FDJ ne devrait pas être au départ de la Grande Boucle.

Chaque année, au moment d’évoque les Français capables de remporter le Tour de France, Thibaut Pinot est tout le temps évoqué. Troisième de l’édition 2014, le coureur de la Groupama-FDJ a montré qu’il avait la capacité de tenir tête au meilleur. Mais ramener le maillot jaune sur les Champs-Elysées est une autre chose. Et alors que Pinot avait montré de très belles choses ces dernières années, notamment en 2019 face à Egan Bernal, son physique lui a souvent fait défaut. Ainsi, dernièrement, on a souvent vu le natif de Lure éprouver les pires difficultés, devant même souvent abandonner au final.

Le Giro plutôt que le Tour de France ?