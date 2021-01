Cyclisme

Cyclisme : Un 5ème Tour de France pour Chris Froome ? La réponse !

Publié le 17 janvier 2021 à 15h35 par T.M.

Déjà quadruple vainqueur du Tour de France, Chris Froome cherche à ramener un 5ème maillot jaune sur les Champs-Elysées. Pour son manager, cela sera compliqué face à la jeune génération.

A 35 ans, Chris Froome ouvre un nouveau chapitre dans sa carrière. En effet, pour le Britannique, l’histoire s’est terminée avec la Sky, et désormais, c’est pour Israël Start Up Nation. Une nouvelle équipe, mais les ambitions restent les mêmes. En effet, pour Froome, l’objectif est toujours d’entrer dans le cercle très fermé des quintuples vainqueurs du Tour de France. Avec déjà 4 sacres, le natif de Nairobi n’a pu défendre ses chances lors de la dernière édition, étant laissé de côté pour Sky. En 2021, Froome aura bien une chance de remporter le Tour, même si pour cela, il faudra se frotter aux jeunes talents que son Egan Bernal et le vainqueur sortant, Tadej Pogaçar.

« Pogacar et Bernal seront durs à battre »