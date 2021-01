Cyclisme

Cyclisme - Tour de France : Bardet prêt à imiter Pinot ? Il répond !

Publié le 26 janvier 2021 à 17h35 par T.M.

Alors que Thibaut Pinot va privilégier le Tour d’Italie au Tour de France pour 2021, Romain Bardet pourrait également en faire de même. Néanmoins, pour le moment, rien n’est décidé pour le coureur de l’équipe DSM.

Après avoir connu de grosses déconvenues lors des dernières éditions du Tour de France, Thibaut Pinot a décidé de revoir ses plans pour 2021. En effet, alors que la Grande Boucle sera moins montagneuse cette année, le coureur de l’équipe Groupama-FDJ a fait l’impasse sur le Tour, préférant plutôt prendre le départ du Tour d’Italie. Et visiblement, il pourrait ne pas être le seul à faire ce changement. Désormais chez DSM, anciennement Sunweb, Romain Bardet pourrait lui aussi plutôt s’aligner au départ du Giro à défaut de rouler sur les routes hexagonales l’été prochain.

Bardet cherche de la « nouveauté » !