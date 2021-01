Cyclisme

Cyclisme - Tour de France : Chris Froome affiche clairement ses ambitions !

Publié le 19 janvier 2021 à 18h35 par T.M.

Déjà quadruple vainqueur du Tour de France, Chris Froome veut aller chercher un 5ème maillot jaune en 2021.

Cela fait 2 ans que l’on n’a plus vu Chris Froome sur les routes du Tour de France. En effet, en 2019, le Britannique avait dû déclarer forfait suite à sa terrible chute intervenue sur le Dauphiné. En 2020, il avait été écarté par la Sky, qui s’était totalement concentrée sur Egan Bernal. Mais à 35 ans, Froome n’en a pas fini avec la Grande Boucle. En effet, déjà quadruple vainqueur du Tour de France, la nouvelle star de la formation Israël Start Up Nation veut entrer dans le cercle fermé des quintuples vainqueurs. Et pour le Kenyan blanc, cela sera le grand objectif de 2021.

« Je veux cette cinquième victoire »