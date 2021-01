Cyclisme

Cyclisme : Tour de France, JO... Roglic affiche ses ambitions pour 2021 !

Publié le 23 janvier 2021 à 16h35 par La rédaction

Battu par Tadej Pogacar lors du dernier Tour de France, Primoz Roglic espère enfiler le maillot jaune sur les Champs-Elysées en 2021. Le coureur slovène espère aussi briller aux Jeux olympiques de Tokyo.

Primoz Roglic a connu une année 2020 exceptionnelle marquée par de nombreuses victoires. Le coureur slovène a remporté son deuxième Grand Tour en conservant son titre à la Vuelta, mais a également mis la main sur Liège-Bastonne-Liège et le Tour de l’Ain. Mais l’ancien sauteur à ski a également connu des déceptions. En tête avant de disputer le dernier contre-la-montre du Tour de France, Roglic s’est écroulé et a laissé la victoire à son jeune compatriote Tadej Pogacar. Alors qu’il devrait entamer sa saison lors de Paris-Nice en mars prochain, le coureur de 31 ans a évoqué ses objectifs pour cette année 2021 et espère inscrire son nom au palmarès du Tour de France.

« On devra être au top tout le temps et à chaque étape »