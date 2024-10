Cyclisme - Mercato : Cofidis-Groupama-FDJ, Guillaume Martin livre sa version

Alexandre Higounet

Le départ de Guillaume Martin de Cofidis en direction de la Groupama-FDJ constitue l’un des temps forts du mercato français, suscitant pas mal de réactions. Après Cédric Vasseur, le manager général de Cofidis, qui a justifié de départ de son leader, Cédric Martin a livré à son tour sa version des faits sur cyclismactu net.

Au milieu d’un marché des transferts plutôt raisonnable pour les équipes françaises, où mis à part Cofidis, qui a beaucoup recruté dans l’optique d’assurer son maintien en World Tour à l’avenir, on est resté plutôt calme, la signature de Guillaume Martin, leader de Cofidis sur les Grands Tour, chez Groupama-FDJ a suscité pas mal de réactions.

« Je suis un coureur fidèle, mais à un moment, c’est important d’avoir du nouveau »

Interrogé par cyclismactu.net, Cédric Vasseur, le manager général de l’équipe nordiste, avait justifié le choix d’en rester là avec Guillaume Martin : « Je pense que continuer avec un coureur qui au fond de lui n'a plus réellement l'envie de travailler main dans la main avec la structure, ce n'est pas forcément une bonne chose. Guillaume a donné beaucoup de satisfactions à Cofidis, il a été époustouflant en 2020. Mais on voit quand même depuis que face à des coureurs qui sont ses adversaires comme grimpeur, il a été en difficulté pour rivaliser. Donc voilà, toutes ces choses-là ont fait que du côté de Guillaume et du notre, on s'est dit qu'on avait fait de belles choses ensemble, on se quitte en bons termes, et je lui souhaite bon vent dans sa nouvelle formation ».

« Rejoindre la Groupama-FDJ va me permettre de donner un nouvel élan à ma carrière »

A l’occasion d’un autre entretien réalisé par cyclismactu.net, Guillaume Martin a lui aussi livré sa version des faits, et confirmé à demi-mots les propos de Cédric Vasseur, à savoir qu’il avait probablement besoin de se relancer après deux saisons où il a moins existé à très haut niveau et que cela passait obligatoirement par un changement d’équipe : « Je pense que c'est quand même important de travailler dans la durée avec les équipes dans lesquelles on se trouve. Donc voilà, vous avez dit, 4 ans chez Wanty, 5 ans chez Cofidis, donc je suis quand même un coureur plutôt fidèle. Mais à un moment donné, je pense que c'est important aussi d'avoir du nouveau pour avoir un petit coup de boost. Et je suis assez convaincu que le fait de changer d'équipe cette année et de rejoindre Groupama-FDJ va me permettre de donner un nouvel élan à ma carrière ».