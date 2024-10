Cyclisme - Mercato : Mouvement surprise pour un coureur français XXL ?

Alexandre Higounet

Si le mercato est déjà bien avancé pour la plupart des équipes cyclistes professionnelles, un mouvement d’importance et inattendu pourrait bientôt intervenir autour d’un grand coureur du peloton français. Et pourrait prochainement être officialisé.

Alors que le mercato cycliste s’approche de son terme, de nombreuses équipes ayant déjà opéré à la majeure partie de leur campagne de recrutement, un grand mouvement inattendu pourrait rapidement intervenir autour d’un grand coureur français. En effet, Rémi Cavagna, l’un des plus grands spécialistes français du contre-la-montre, l’un des plus gros rouleurs tricolores, un ancien cadre de la maison Soudal-Quickstep, qui avait signé chez Movistar l’hiver dernier, va très probablement quitter l’équipe espagnole dans les prochaines semaines.

« J’ai essayé mais ça n’a tout simplement pas marché »

A l’occasion du Tour de Guangxi, dernière course World Tour de la saison, Cavagna a annoncé qu’il allait quitter Movistar cet hiver, alors qu’il dispose encore de deux ans de contrat. Interrogé par le quotidien espagnol Marca, le rouleur français a en effet répondu, dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « Ça s'est mal passé. Quand la tête n'est pas là, les jambes non plus. Mais il n'y a pas de problème, j'ai déjà parlé de cela avec Eusebio Unzué (le manager général de la Movistar). J'ai essayé, mais ça n'a tout simplement pas marché. C'est dur pour moi, et je sais que si je passe une année de plus ici, ce sera peut-être pire. C'est pourquoi je préfère changer dès maintenant ».

Cavagna bientôt à la Groupama-FDJ ?

A travers ses mots, on comprend que Rémi Cavagna devrait obtenir sa liberté de la formation espagnole, afin de faciliter son départ et sa signature dans une autre équipe. A priori, le champion français aurait déjà une solution sérieuse. Le nom de l’équipe Groupama-FDJ, qui cherche à se renforcer après avoir subi plusieurs gros départs cet automne, serait proche de le faire signer. Cavagna a en tout cas semblé confiant sur la suite de sa carrière : « L'année prochaine, j'espère avoir de la chance et faire de bons résultats, en plus de marquer des points avec une autre équipe. Le cyclisme a beaucoup changé et il faut soigner tous les détails. Pour moi, c'est important d'être bien mentalement, et cette année je me sentais mal ».