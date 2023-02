Wembanyama fait une grosse annonce, l'équipe de France peut rêver

La rédaction

Il est considéré comme le futur crack du basket mondial. Victor Wembanyama, né en 2004, sur qui tous les projecteurs sont déjà braqués, participera à la draft 2023 en NBA, et devrait être le premier choix. Jamais un français n'avait été choisi premier. Mais le jeune homme de 2m19 ne compte pas s'arrêter et est déjà ambitieux en Bleus.

Pour l'instant ailier fort chez les Metropolitans 92, Victor Wembanyama continue tout doucement à améliorer son jeu, en vue de sa probable participation à la prochaine saison de NBA. La Coupe du monde de basket se déroulera du 25 août au 10 septembre 2023, et Victor Wembanyama compte déjà faire partie des sélectionnés.

« Faire de la France la nation la plus dominante d'Europe, voire du monde »

Victor Wembanyama a profité de cette fenêtre internationale pour vivre une deux sélections sous le maillot Bleu. L'occasion pour lui de prendre la température du haut niveau et d'évoquer les différences entre le Vincent Collet des Mets 92 et celui des Bleus, dans des propos rapportés par basketeurope.com : « Pour ces deux matches, je veux que l’on impose encore notre style de jeu. Il faut faire de la France la nation la plus dominante en Europe. Peut-être même la plus dominante du monde un jour. Cela va au-delà de la qualification, qui est déjà acquise, et de juste gagner des matches. Je veux faire peur et imposer le respect à mes adversaires. Vincent Collet a plus d’emprise sur chacun des joueurs lorsqu’il est en équipe de France. En club, j’ai peut-être plus de responsabilités parce que j’ai plus de facilités à impliquer ce qu’il souhaite. Alors qu’avec les Bleus, tout le monde est malléable. Mon objectif est déjà d’apprendre ce que c’est d’être un joueur de l’équipe de France dans une grande compétition et, ensuite, j’apprendrai ce nouveau rôle. Cet été, j’évoluerai avec des coéquipiers qui me verront comme un rookie. »

« J'ai pas envie de passer à côté de la Coupe du Monde »