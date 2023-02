Tony Parker annonce une décision très importante

La rédaction

Il y a quelques jours, il été annoncé que Tony Parker allait revendre ses parts de son club l’ASVEL, basé à Villeurbanne. Cette nouvelle avait fait l’effet d’une bombe, tant l’ancien joueur NBA est apprécié dans le club qu’il préside depuis 2014. Mais le principal intéressé a tenu à rassurer tout le monde ce jeudi : il restera à l’ASVEL quoi qu’il advienne.

Tony Parker va bien céder ses parts de l’ASVEL a Serge Bueno, investisseur Franco-Israélien et détenteur de la société Smart Good Things . Mais dans les colonnes du journal L’Équipe , l’ancien meneur des Spurs de San Antonio a tenu à rassurer ses nombreux admirateurs. En effet, TP restera dans tous les cas président du club de Villeurbanne dont il est le président depuis neuf ans. Simplement, Tony Parker explique que cette cession de ses parts à Smart Good Things , n’est en réalité qu’un montage financier visant à faire grandir l’ASVEL.

Tony Parker à l’ASVEL «pour les dix prochaines années»

L’ancien numéro 9 a tout d 'abord voulu rassurer les plus craintifs : « C'est pour cela que je veux rassurer tout le monde. Je me vois rester à l'Asvel dans les dix prochaines années ! Il y a beaucoup de gens qui m'ont fait confiance, que ce soit les actionnaires, les partenaires, les joueurs ou les joueuses. Je suis bien conscient de tout cela. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais parler, pour apaiser » .

NBA : Les Lakers lancent leur révolution, LeBron James valide https://t.co/FvMSlw7Ref pic.twitter.com/lPovVt0G2n — le10sport (@le10sport) February 16, 2023

Pas de problème avec l’OL estime Parker