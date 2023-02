Basket : Tony Parker va tout lâcher

La rédaction

Ancien basketteur de légende, Tony Parker, est président de l’ASVEL depuis 2014. Le club basé à Villeurbanne dans la banlieue de Lyon, possède désormais l’un des plus gros budgets de la Ligue, et a déjà remporté 4 titres de Champions de France sous l’ère Parker. Mais ce dernier pourrait rapidement revendre les parts de son club à un nouvel actionnaire majeur.

L’histoire d’amour entre Tony Parker et l’ASVEL est-elle sur le point de se terminer ? Président et actionnaire majeur du club rhodanien depuis 2014, l’ancienne gloire des Spurs de San Antonio serait sur le point de céder ses parts du club à Serge Bueno selon les informations de l’Équipe . Le quotidien évoque également que Tony Parker pourrait néanmoins conserver un rôle exécutif au sein de l’ASVEL.

Tony Parker ne cédera pas ses parts à n’importe qui

En effet, l’homme qui devrait récupérer les parts de l’ancien joueur NBA , ne serait d’autre que Serge Bueno. Cet homme d’affaires franco-israélien est le détenteur de la société Smart Good Things , une entreprise de boissons instantanées, dont Tony Parker est également actionnaire depuis avril 2022. Les deux hommes se connaissent donc bien, et devraient réussir à trouver un terrain d’entente. Dans ces conditions-là, il se pourrait bien que Parker ait finalement trouvé son homme de confiance pour lui vendre ses parts de l’ASVEL.

NBA : LeBron James le veut, son rêve va être exaucé https://t.co/NN4WmhK1E9 pic.twitter.com/DuVcpiG1gP — le10sport (@le10sport) February 11, 2023

L’OL impliqué dans cette histoire

Mais cette vente implique également directement l’Olympique Lyonnais. En effet, le club de football est partenaire avec l’ASVEL de Tony Parker, et détient 33,3 % du capital du club de basket. Si Tony Parker venait à conclure cette vente avec Serge Bueno, cela pourrait impacter l’OL, alors que les rapports sont de plus en plus tendus entre les deux organismes. Tony Parker avait d’ailleurs fait machine arrière concernant sa présence au conseil d’administration de l’OL, lorsqu’en juin 2022, le nouvel investisseur John Textor était arrivé à la tête du club rhodanien. Une situation compliquée qui devrait donc s’éclaircir dans les prochains jours.