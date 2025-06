Wembanyama - NBA : Cette star annonce du lourd !

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Devenu une superstar en NBA, Victor Wembanyama attend avec impatience de pouvoir faire son retour à la compétition. En attendant de récupérer le Français, les Spurs de San Antonio poursuivent la reconstitution de leur effectif. Sur le départ, Chris Paul a affirmé que la franchise texane était entre de bonnes mains avec la présence du pivot français.

« C’est avec ma famille plus qu’autre chose (que je vais prendre cette décision). Mon fils vient d’avoir 16 ans. Ma fille 12. Les 6 dernières saisons, j’ai vécu sans eux. Je suis allé à San Antonio, Phoenix, Golden State – ils étaient à Houston avec moi – Oklahoma City… J’ai eu plusieurs équipes, mais je suis éloigné d’eux depuis 6 ans. C’est différent. Je ne crois pas que je vais continuer à jouer encore longtemps. Je vais être honnête, j’ai aussi envie d’être un père. J’adore encore jouer, j’étais même à la gym dès 6 heures ce matin. Hier aussi. Avant-hier aussi. J’ai même fait un entraînement avec ma famille pendant 20 minutes et c’était génial. Tu ne récupères pas ce temps précieux », a lâché « CP3 », relayé par ParlonsBasket.

« Je pense que les Spurs vont devenir une grande équipe »

« Wemby est différent, c’est clair. Quand on sait qu’il mesure 2m24 et qu’on le voit faire les mouvements et les déplacements qu’il fait… Et puis, il adore le basket. Il adore jouer au basket. Je pense que les Spurs vont devenir une grande équipe. Ils ont Harrison Barnes qui est un excellent vétéran, ils ont aussi recruté De’Aaron Fox… Tout ce qu’il va leur falloir désormais, c’est rester en bonne santé », poursuit Chris Paul.