NBA : Du jamais vu avec Wembanyama ?

Victime d’une thrombose veineuse, Victor Wembanyama n’a pas pu aller au bout de la saison de NBA. Le phénomène français est très attendu pour son retour avec les San Antonio Spurs. Et même s’il est éloigné des parquets depuis plusieurs mois, le joueur de 21 ans continue de mettre tout le monde d’accord à son sujet.

«C’est un talent qu’on ne voit qu’une fois dans sa vie»

« Il y a beaucoup de jeunes stars que j’admire et que j’apprécie regarder jouer. Des gars comme Wemby, Shai Gilgeous-Alexander, Jalen Brunson… Ces gars-là sont des superstars et j’adore les regarder. Wemby ? Être aussi grand et pouvoir manier le ballon, shooter à 3 points et dominer dans la raquette comme ça... C’est un talent qu’on ne voit qu’une fois dans sa vie » a confié l’icône des Hawks dans un entretien accordé à Esports Insider.