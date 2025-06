NBA - Wembanyama : Le scandale qui confirme un transfert de légende !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après une saison décevante, les Spurs veulent frapper fort cet été en recrutant une énorme star. La franchise texane veut épauler au mieux Victor Wembanyama et tenterait d'attirer Giannis Antetokounmpo par le biais d'un trade XXL. Cependant, les Pelicans étaient également dans le coup et Zion Williamson aurait pu servir de monnaie d'échange. Mais ce dernier a été accusé de viol ce qui rend quasiment impossible son trade.

En course pour une qualification en play-offs pendant une partie de la saison, les Spurs ont finalement échoué notamment à cause de la blessure de Victor Wembanyama, victime d'une thrombose veineuse et qui a raté la seconde partie de saison après les All-Star Game. Et afin de repartir sur de bonnes bases, les Spurs rêvent de recruter une star pour épauler le Français.

Les Spurs rêve de Giannis Antetokounmpo « Ça peut être un joueur comme Giannis Antetokounmpo, mais je pense que Kevin Durant est un autre nom à surveiller », lâchait même l'insider NBA Shams Charania. Il faut dire que San Antonio dispose non seulement de beaucoup de place pour absorber un salaire XXL, et possède également plusieurs monnaies d'échange intéressantes, à l'image de son 2e choix de Draft qui devrait offrir la possibilité de recruter le jeune Dylan Harper présenté comme un grand talent. De quoi offrir un bel avantage aux Spurs dans la course à la signature de Giannis Antetokounmpo, dont l'histoire avec les Bucks semble prendre fin.