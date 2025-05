NBA - Wembanyama : La folle annonce !

Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien qu'il soit écarté des parquets depuis plusieurs mois après avoir été victime d'une thrombose veineuse, Victor Wembanyama continue de faire parler de lui en NBA. D’Angelo Russell, qui a affronté le Français à quatre reprises cette saison, annonce du lourd pour la star des Spurs.

« Qui est mon GOAT ? Oh, Wemby. Victor Wembanyama ! Certes, ce n’est pas Michael, mais il est chaud. Je vous le dis dès maintenant, et je sais que ça sonne dingue mais je lui ai déjà jeté des fleurs la dernière fois. Ma grosse prédiction à propos de Wemby, c’est que si la NBA venait à changer de logo, ce pourrait être lui. Ou Kobe. Je vois vraiment grand pour Victor Wembanyama. Je trouve qu’il est vraiment spécial », s'enflamme-t-il dans des propos rapportés par Parlons-Basket.

Wembanyama de retour cet été ?

Toujours blessé, Victor Wembanyama faisait d'ailleurs récemment le point sur sa santé et son éventuel retour pour l'EuroBasket : « Je ne sais pas si c’est réaliste, il y a beaucoup d’incertitudes. Se projeter, ce ne serait pas du tout pertinent. J’ai bien évidemment la volonté de faire toutes les compétitions avec l’équipe de France. Pour être honnête, je n’y pense pas, car la saison n’est pas terminée. Parfois, j’y pense, mais je n’arrive jamais à trouver une réponse claire. Honnêtement, je suis là mentalement. Mais physiquement, je lutte contre certaines choses. Si je me sens mieux, à 100%, et que mentalement ça va : oui, j’irai à l’EuroBasket. Si je ne me sens pas bien, alors je n’irai pas ».