NBA : Wembanyama avec une star, l’histoire est terminée ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après une saison passée aux côtés de Victor Wembanyama, Chris Paul devrait quitter les San Antonio Spurs. Au même poste, la franchise texane s’est attaché les services de De’Aaron Fox en février dernier et a l’intention d'utiliser son second pick de la Draft 2025 pour sélectionner Dylan Harper. Le meneur âgé de 40 ans quant à lui pourrait rebondir aux Dallas Mavericks ou aux Portland Trail Blazers.

Une saison et puis s’en va ? Si son passage a été une réussite aux côtés de Victor Wembanyama et de ses jeunes coéquipiers, Chris Paul ne devrait pas évoluer sous les couleurs des San Antonio Spurs la saison prochaine. Désormais âgé de 40 ans, le meneur s’était engagé pour une saison et tout porte à croire qu’il ne sera pas conservé.

Chris Paul vers un départ des Spurs C’est la tendance, d’après les informations de l’insider Marc Stein, Chris Paul ne devrait pas continuer aux côtés de Victor Wembanyama car il va commencer à y avoir embouteillage sur le backcourt des San Antonio Spurs. En février dernier, la franchise texane s’est attachée les services de De’Aaron Fox (27 ans) dans un trade avec les Sacramento Kings. Elle a également hérité du second pick de la Draft 2025 et si un éventuel trade était évoqué, l’intention des Spurs est de l’utiliser pour sélectionner Dylan Harper (19 ans), l’arrière de Rutgers. Ils sont en plus très satisfaits de la progression de Stephon Castle (20 ans), élu Rookie de l’année devant le Français Zaccharie Risacher (20 ans, Atlanta Hawks).