NBA - LeBron James : L’invitation lancée par Griezmann !

D’ici quelques jours, les plus grands clubs de football du monde se retrouveront aux Etats-Unis pour disputer la Coupe du monde des clubs. Un tournoi auquel participera Antoine Griezmann avec l’Atlético de Madrid. Heureux de faire partie de la compétition, l’amoureux des Etats-Unis n’a d’ailleurs pas manqué de lancer une invitation à un certain LeBron James.

La première édition de la Coupe du monde des clubs est imminente. Et avec l’Atlético de Madrid, Antoine Griezmann est impatient de prendre part à ce tournoi qui va se jouer aux Etats-Unis. « Ce qui m’enthousiasme le plus à propos de ce Mondial c’est que ça va être le premier et faire partie de celui-ci est une fierté, pour le club aussi. Nous avons vraiment hâte d’arriver aux Etats-Unis et de commencer notre premier match face au PSG », a annoncé le Français pour la FIFA.

« Il pourrait venir, il est invité » Pour l’Atlético de Madrid, ça va débuter avec un choc face au PSG au Rose Bowl, à Pasadena, proche de Los Angeles. C’est à cette occasion qu’Antoine Griezmann a lancé une invitation à LeBron James, star de la NBA et des Los Angeles Lakers : « Comme vous le savez, je suis un amoureux de la NBA, de la NFL. Ça va être cool de jouer là-bas, mais je n’y vais pas non plus comme touriste. (…) Est-ce que LeBron James pourrait assister à un match de l’Atlético ? Il pourrait. Nous jouons deux matchs à Los Angeles, au Rose Bowl. Il pourrait venir, il est invité et nous aimerions le recevoir à un entraînement. Pourquoi pas ? ».