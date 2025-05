NBA - Wembanyama : Le transfert de folie !

Phénoménal avec les San Antonio Spurs depuis qu’il a été drafté, Victor Wembanyama pourrait possiblement être rejoint par une star. La franchise texane envisagerait de monter une opération pour recruter un certain Giannis Antetokounmpo. L’équipe du Français pourrait d’ailleurs faire une offre de folie aux Milwaukee Bucks pour le Greek Freak.

Les San Antonio Spurs pourraient se construire une équipe de folie pour la saison prochaine. Tenu éloigné des parquets à cause d’une thrombose veineuse, Victor Wembanyama est très attendu pour son retour. Il pourrait d’ailleurs être accompagné par une autre star. En effet, il a été question d’un éventuel trade entre les San Antonio Spurs et les Milwaukee Bucks pour Giannis Antetokounmpo .

Un trade de folie chez les Spurs pour Antetokounmpo ?

Et dans cette optique, la franchise texane pourrait monter une opération de folie. Comme le rapporte Parlons Basket, les réseaux sociaux se laissent aller à des suppositions pour ce deal. Les San Antonio Spurs pourraient notamment envisager d’envoyer Harrison Barnes, Keldon Johnson, Jeremy Sochan ainsi que leur choix numéro 2 et 14 de la draft 2025, leur premier tour 2027 via Atlanta, leur premier tour 2029 leur premier tour 2031 aux Milwaukee Bucks en échange de Giannis Antetokounmpo.