NBA : La femme qui fait vibrer Wembanyama !

Convalescent depuis l’hiver après sa thrombose veineuse, Victor Wembanyama continue malgré tout de suivre le basket aux Etats-Unis. Ce lundi, le joueur des San Antonio Spurs a notamment assisté à la rencontre entre les Dallas Wings et le Seattle Storm en WNBA. Et le phénomène de 21 ans a été bluffé par la performance de sa compatriote Gabby Williams.

