Wembanyama, la signature historique ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Après deux saisons en NBA, la troisième est la bonne avec le titre de champion pour Victor Wembanyama ? C’est du moins la lecture de la situation de la part d’un manager général de la conférence Est. Pour The Athletic, ce dirigeant a affirmé que The Alien irait chercher le trophée O’Brien dès la saison prochaine en cas de signature de Giannis Antetokounmpo.

Éloigné des parquets NBA depuis la fin du All-Star week-end en raison d’une thrombose veineuse profonde à l’épaule droite, Victor Wembanyama va pouvoir reprendre du service la saison prochaine. Le rookie de l’année de la dernière saison régulière retrouvera éventuellement Chris Paul si son contrat est reconduit et De’Aaron Fox au Frost Bank Center, anciennement at&t Center. Mais il se pourrait qu’il soit cette fois-ci accompagné d’un champion NBA… et pas n’importe lequel.

«Ils seraient les favoris pour remporter le titre l'année prochaine» Vainqueur du trophée Larry O’Brien en 2021 avec les Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo serait susceptible de quitter sa franchise de toujours après une élimination au premier tour des Play-Offs pour la troisième saison consécutive. L’heure du grand changement après 12 ans dans le Wisconsin pour The Greek Freak ? Une cohabitation dans le Texas avec The Alien à San Antonio ? C’est une possibilité grandissante au point où un manager général d’une franchise de la conférence Est s’étant exprimé sous couvert d’anonymat a évoqué ce potentiel mariage entre Victor Wembanyama et Giannis Antetokounmpo chez les San Antonio Spurs via The Athletic avec un titre de champion NBA dès la saison prochaine. « Si les Spurs associaient Giannis et Wemby, ils seraient les favoris pour remporter le titre l'année prochaine. Ils auraient deux joueurs qui pourraient être parmi les cinq meilleurs de la ligue l'année prochaine dans la même équipe. De plus, ils s'accordent bien ».