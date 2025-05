Une star avec Wembanyama : Le transfert fuite dans la presse ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Et si Giannis Antetokounmpo devenait le nouveau coéquipier de Victor Wembanyama chez les San Antonio Spurs ? C’est une possibilité évoquée dans la presse américaine et par certains anciens acteurs de la NBA comme Danny Green. Toutefois, le projet actuel de développement du front office des Spurs ne comprendrait pas l’inclusion d’une star comme The Greek Freak cet été.

Après Chris Paul et De’Aaron Fox, place à Giannis Antetokounmpo aux San Antonio Spurs ? C’est l’une des grosses rumeurs à l’approche de la période estivale de trades. Le champion NBA 2021 a bouclé sa 12ème saison chez les Milwaukee Bucks avec une nouvelle élimination dès le premier tour des Play-Offs. Cette semaine, la star de la franchise du Wisconsin devrait rencontrer le front office des Bucks dans l’optique de statuer sur son avenir d’après Chris Haynes, journaliste américain.

«Ils n’ont pas besoin de se précipiter avec un blockbuster trade, que ça soit Giannis Antetokounmpo ou une différente star» D’après l’ancien joueur des San Antonio Spurs qu’est Danny Green, Giannis Antetokounmpo devrait en cas de départ des Milwaukee Bucks choisir une franchise texane pour des raisons d’impôts. Toutefois, l’ancienne équipe de Tony Parker où il a raflé 4 bagues de champion NBA et où évolue Victor Wembanyama depuis l’automne 2023 ne devrait pas être le point de chute d’Antetokounmpo. The Greek Freak ne rejoindra pas The Alien si l’on se fie aux informations de Jeremy Woo. « Bien qu’il y a eu des rumeurs au sujet de San Antonio depuis le soir de la loterie, à ce stade, il semble que tout soit clair. Les Spurs veulent emmener Victor Wembanyama en playoffs, mais ils n’ont pas besoin de se précipiter avec un blockbuster trade, que ça soit Giannis Antetokounmpo ou une différente star ».