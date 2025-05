NBA : La grande annonce de Wembanyama sur sa santé

Victor Wembanyama a connu une fin de saison écourtée en NBA après le diagnostic d'une thrombose veineuse à l’épaule. Le phénomène français des Spurs s’est voulu rassurant sur son état de santé, tout en affirmant sa détermination à revenir encore plus fort. Le géant tricolore exprime sa hâte à refouler les parquet de la NBA.

Alors qu’il partait sur les bases d’une saison statistique légendaire avec les San Antonio Spurs , Victor Wembanyama a été coupé dans son élan juste avant le All-Star Game de la NBA , étant écarté des parquets à cause d’une thrombose veineuse à l’épaule. Une maladie qui l’a empêché de finir la saison et qui pourrait également compromettre sa participation à l’ EuroBasket 2025 avec l’ équipe de France .

«J’ai reçu les meilleurs soins possibles»

Mais le crack français s’est montré rassurant. Victor Wembanyama s’est confié à ClutchPoints au sujet de sa santé :

« Avec le recul, je me sens vraiment chanceux. (…) Je pense que tout est une question de perspective. Toute l’attention que j’ai reçue de la part de gens incroyables ici, formidables dans leur travail, et aussi de personnes incroyables lors de mes visites à l’hôpital, etc. Je pense que j’ai reçu les meilleurs soins possibles en tant que patient. C’est arrivé. Mais nous tous dans cette salle, nous tous dans la ligue, nous faisons avec ce que nous avons. Je fais toujours partie des 1 % de personnes les plus chanceuses, donc je n’ai rien à redire. C’est un très léger contretemps. »