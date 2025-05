Zidane : L’improbable annonce en NBA !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ballon d’Or et champion du monde en 1998, Zinédine Zidane est considéré par beaucoup comme le plus grand joueur français de l’histoire, et a inspiré une multitude d’athlètes de tout sport confondu. Superstar de la NBA, Giannis Antetokoumpo (Bucks de Milwaukee) a affirmé que l’ancienne gloire des Bleus faisait partie de ses idoles.

Zinédine Zidane reste extrêmement populaire parmi les plus jeunes sportifs du monde. L’ancien meneur de jeu de génie est une véritable icône populaire, et continue d’inspirer les jeunes générations. Ballon d’Or en 1998, « Zizou » est considéré par beaucoup comme l’un des plus grands artistes de l’histoire, et comme le meilleur joueur français de tous les temps.

Zidane impressionne Antetokoumpo

Auteur de buts iconiques et de prestations de légende, Zidane est donc très populaire au sein des jeunes footballeurs, mais pas que. En effet, dernièrement, c’est la star NBA Giannis Antetokoumpo qui s’est livrée sur son admiration pour l’ancien joueur du Real Madrid et de la Juventus. Dans une session de questions réponses avec ses abonnés sur X, le phénomène des Bucks de Milwaukee a révélé quels étaient selon lui les meilleurs footballeurs de l’histoire.

Comme Thierry Henry

« Ronaldo-Messi-Zidane-Thierry », a répondu le Grec. Si Crisitiano Ronaldo et Lionel Messi sont intouchables dans l’esprit de nombreux observateurs, les Français Zinédine Zidane et Thierry Henry ont bel et bien marqué toute une génération.