NBA - Wembanyama : Le transfert «parfait» !

Pierrick Levallet

Du haut de ses 21 ans, Victor Wembanyama a déjà mis tout le monde d’accord en NBA. Avant que sa thrombose veineuse ne mette fin à sa saison, le Français était bien parti pour être sacré défenseur de l’année. Au sein de la ligue, on a d’ailleurs indiqué aux San Antonio Spurs quel joueur serait le parfait complément de Wemby.

Victor Wembanyama est promis à un avenir brillant. Nommé rookie of the year la saison passée, le Français était bien parti pour être sacré défenseur de l’année avant qu’une thrombose veineuse décelée cet hiver ne mette un terme à son exercice 2024-2025. Le joueur de 21 ans est donc très attendu pour la saison prochaine chez les San Antonio Spurs. En NBA, on s’est d’ailleurs permis d’indiquer quel joueur serait parfait pour être associé à Victor Wembanyama. Et cela promet du lourd.

Wembanyama bientôt rejoint par Antetokounmpo chez les Spurs ?

« Si les Spurs associent Giannis Antetokounmpo à Victor Wembanyama, ils seront les favoris pour le titre la saison prochaine. Ils auraient deux gars dans le top 5 de la ligue et dans la même équipe. En plus, ils sont parfaits ensemble. Ils pourraient dominer en défense au point que personne ne pourrait marquer à l’intérieur » a lancé un dirigeant anonyme à l’Est à The Athletic, dans des propos rapportés par Parlons Basket.

«Il va finir dans le Texas»

Pour Danny Green, un mariage Victor Wembanyama - Giannis Antetokounmpo n’a d’ailleurs rien d’utopique. « Giannis souhaite aller dans un état où les taxes lui seraient plus favorables, donc la Floride est une option. Cela dit, je ne pense pas que Miami ou Orlando ont les assets nécessaires pour le recruter. Je pense qu’il ira soit à San Antonio, soit à Houston. En tout cas, il va finir dans le Texas » a confié l’ancien arrière des San Antonio Spurs récemment. La franchise de Victor Wembanyama pourrait bien réaliser un gros coup sur le marché cet été. À suivre...