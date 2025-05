Wembanyama, son mariage avec une star ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

The Alien va débuter sa troisième saison à San Antonio. Avec les Spurs, le numéro 1 de la draft 2023 progresse aux côtés de Chris Paul depuis l'été dernier, mais à présent sans Gregg Popovich qui a tiré sa révérence. Une tête d'affiche de la NBA, en la personne du champion 2021 Giannis Antetokounmpo aurait de grandes chances de s'installer dans la franchise texane d'après l'ancien joueur des Spurs Danny Green.

Victor Wembanyama a bouclé sa deuxième année NBA au Texas. Le rookie de la saison régulière 2023/2024 avait déjà été rejoint par Chris Paul l'été dernier. Et il se pourrait qu'un des mastodontes de l'élite du basketball américain décide à son tour d'évoluer aux côtés du médaillé d'argent aux Jeux Olympiques de Paris 2024.

«Giannis souhaite aller dans un état où les taxes lui seraient plus favorables»

Entre les Milwaukee Bucks, sa franchise de toujours, et Giannis Antetokounmpo, il se pourrait que le divorce pourrait être prononcé pendant l'intersaison. Et pour la première fois de sa vie, le Grec pourrait quitter la conférence Est... pour s'installer dans le Texas. The Greek Freak avec The Alien, surnom de Victor Wembanyama ? C'est une véritable possibilité d'après Danny Green. « Giannis souhaite aller dans un état où les taxes lui seraient plus favorables, donc la Floride est une option. Cela dit, je ne pense pas que Miami ou Orlando ont les assets nécessaires pour le recruter ».

«Je pense qu’il ira soit à San Antonio, soit à Houston»

A NBA Today et via des propos rapportés par Parlons-Basket, le triple champion NBA et notamment chez les San Antonio Spurs, Danny Green assure que les impôts vont grandement peser dans la décision finale de Giannis Antetokounmpo. « Je pense qu’il ira soit à San Antonio, soit à Houston. En tout cas, il va finir dans le Texas et sachant que Dallas va garder son choix n°1, ça ne laisse que trois autres équipes dans la balance, parce qu’il n’y a que trois états où les impôts sont aussi avantageux selon moi : le Texas, le Tennessee et la Floride. Et je ne le vois pas aller à Memphis parce que je ne pense pas non plus que les Grizzlies ont les assets qu’il faut ». Reste désormais à savoir si la prédiction de Danny Green se réalisera avec Giannis Antetokounmpo et si Victor Wembanyama verra le champion NBA 2021 débarquer à San Antonio.