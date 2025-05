NBA - Wembanyama : Elle raconte leur belle rencontre

Pierrick Levallet

Devenu sensationnel en NBA, Victor Wembanyama devient déjà une source d’inspiration pour de nombreux jeunes. Le phénomène des San Antonio Spurs a ainsi ouvert deux terrains dans sa ville natale du Chesnay-Rocquencourt. Par la même occasion, il a fait la rencontre d’une certaine Léna Jennequin, réalisatrice d’un documentaire sur lui.

À seulement 21 ans, Victor Wembanyama figure déjà parmi les meilleurs joueurs de la NBA. Nommé rookie of the year en 2023-2024, le phénomène des San Antonio Spurs semblait bien parti pour prendre le titre de défenseur de l’année (DPOY) cette saison avant qu’une thrombose veineuse n’y mette brutalement un terme. Le Français reste malgré tout une source d’inspiration pour de nombreux jeunes fans de basket. C’est dans cette optique que Victor Wembanyama a ouvert ses propres terrains dans sa ville natale du Chesnay-Rocquencourt il y a quelques mois maintenant.

«Nous avions fréquenté le même collège»

À l’occasion de ce projet financé par les San Antonio Spurs, Wemby a fait la rencontre de Léna Jennequin. À seulement 18 ans, elle a réalisé le documentaire Wembanyama pour l’avenir, retraçant la construction des deux terrains libre-service. « Je me suis dit que ce serait super intéressant de mettre en parallèle la construction du terrain et celle de Victor, ici au Chesnay. [...] En deux bons Chesneycourtois, nous avions fréquenté le même collège, les mêmes endroits... Même si on ne se connaissait pas, on a eu le même parcours » a d’ailleurs confié Léna Jennequin dans des propos rapportés par TV 78.

Wembanyama, un «emploi du temps de ministre» ?

« Le plus dur, ça a été de trouver dix minutes dans l’emploi du temps de ministre de Victor. On a calé l’interview juste avant l’inauguration du terrain. C’était 10 minutes, pas une de plus » a-t-elle également expliqué. Loin des parquets à cause de sa blessure, Victor Wembanyama ne se fait pas oublier pour autant. Les San Antonio Spurs attendent d’ailleurs son retour avec impatience.