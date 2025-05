NBA - Wembanyama : L'annonce historique !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

La semaine dernière, les Spurs de San Antonio annonçait officiellement le départ de Gregg Popovich. Victime d’un AVC en novembre dernier, la légende de la franchise texane tire donc sa révérence et sera remplacée par Mitch Johnson. Sur Instagram, Victor Wembanyama a rendu hommage à son ancien coach à travers un beau message.

Le vendredi 2 février dernier, les Spurs de San Antonio annonçait ce que tout le monde redoutait. Coach des Spurs depuis 1996, Gregg Popovich ne dirigera plus la franchise texane, lui qui après son AVC vécu en novembre dernier, était remplacé par Mitch Johnson.

Gregg Popovich tire sa révérence

« Je ne peux pas exprimer à quel point je suis reconnaissant envers toutes les personnes de cette organisation pour m'avoir envoyé leurs pensées et prières depuis mon AVC. Les choses s'améliorent de jour en jour pour moi, mais pas assez pour ce que nous avions prévu. Je veux remercier toutes les personnes qui ont travaillé ici. Chacun a toujours fait sa part du boulot pour faire des Spurs une organisation à succès au fil des années. Nous continuerons à faire de notre mieux à l'avenir. Et avec classe. C'est l'une des raisons pour lesquelles Mitch Johnson va me remplacer », a expliqué Gregg Popovich en conférence de presse quelques jours plus tard.

Le gros message de Wembanyama

Sur Instagram, c’est Victor Wembanyama qui a tenu à rendre hommage à ce monument du basket américain. « Coach, je ne pense pas pouvoir vous remercier suffisamment. Merci pour tout ce que vous avez fait pour le basket, pour l’impact que vous avez eu sur le jeu et sur la ville de San Antonio. Merci pour votre personnalité, votre compétitivité et votre dévouement. Ce fut un honneur absolu de faire partie de votre parcours de 29 ans en tant qu’entraîneur principal, et je sais que vous continuerez à inspirer tout le monde autour de vous dans cette nouvelle aventure », a ainsi écrit le champion français.