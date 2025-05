NBA : Wembanyama, la rencontre qui l’a fait vibrer !

Pierrick Levallet

Victime d’une thrombose veineuse il y a quelques mois maintenant, Victor Wembanyama n’a pas pu terminer sa deuxième saison en NBA. Le Français a toutefois mis tout le monde d’accord avec les San Antonio Spurs. Le joueur de 21 ans avait d’ailleurs impressionné l’un des amis de son père lorsqu’il était plus jeune.

En à peine deux saisons, Victor Wembanyama s’est hissé parmi les meilleurs joueurs de la NBA. Nommé rookie of the year en 2023-2024, le Français était parti pour rafler le titre de défenseur de l’année (DPOY) avant qu’une thrombose veineuse ne mette un terme à son exercice 2024-2025. Le joueur de 21 ans a malgré tout impressionné son monde avec les San Antonio Spurs. George Eddy s’est d’ailleurs permis une belle anecdote sur Victor Wembanyama lorsqu’il était plus jeune.

«Il avait une technique déjà parfaite»

« À l’époque, je ne jouais plus avec le père de Victor dans le championnat des Anciens mais on était toujours amis et on trainait toujours dans le même milieu. Et il m’a demandé des conseils de communication par rapport à toutes les sollicitations que son fils allait sans doute avoir. Je l’ai regardé shooter et après ça, je me suis présenté et je lui ai dit que moi, le shoot, c’est mon truc depuis toujours. J’adore discuter de la mécanique et en le voyant jouer, honnêtement, je n’avais aucune suggestion à faire parce qu’il avait une technique déjà parfaite. Je n’exagère pas en disant ça. Ensuite, on a fait quelques concours » a d’abord expliqué le célèbre commentateur de Canal+ dans le documentaire Unicorn, dans des propos rapportés par Parlons Basket.

«C’était vraiment génial»

« C’était une discussion très riche. En plus, moi, j’adore quand un jeune comme ça est à l’écoute et quand je sens qu’il veut apprendre, progresser et qu’il est prêt à absorber les informations. Parce qu’il arrive qu’on rencontre des jeunes qui croient déjà tout savoir à 12 ans et à qui on ne peut rien dire. Donc là, c’était vraiment génial et c’est à partir de ce jour-là que je me suis emballé pour ce garçon » a ensuite ajouté George Eddy.