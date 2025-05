NBA : C’est terminé, Wembanyama fait ses adieux !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Vendredi, les San Antonio Spurs ont annoncé que Gregg Popovich ne serait plus leur entraîneur la saison prochaine, lui qui avait été victime d’un AVC en novembre dernier. À 76 ans et 29 ans après sa nomination, il sera remplacé par Mitch Johnson, qui a assuré l'intérim cette saison. Sur les réseaux sociaux, Victor Wembanyama a publié un message pour rendre hommage à son désormais ex-entraîneur.

C'est une figure des San Antonio Spurs et plus généralement de la NBA qui a mis un terme à sa carrière. Absent depuis début novembre en raison d’un AVC, Gregg Popovich ne sera pas sur le banc de la franchise texane la saison prochaine. La nouvelle était attendue et a été officialisée vendredi par les San Antonio Spurs.

Wembanyama rend hommage à Popovich

« Bien que mon amour et ma passion pour le jeu demeurent, j'ai décidé qu'il était temps de quitter mon poste d'entraîneur principal. Je serai éternellement reconnaissant envers les merveilleux joueurs, entraîneurs, staff et supporters qui m'ont permis de les servir en tant qu'entraîneur principal des Spurs et je suis ravi d'avoir l'opportunité de continuer à soutenir l'organisation, la communauté et la ville qui comptent tant pour moi », a expliqué Gregg Popovich dans le communiqué publié par les San Antonio Spurs. Son remplaçant est déjà connu, puisqu'il s’agit de Mitch Johnson, un de ses adjoints et celui qui a assuré l'intérim en son absence cette saison.

« Ce fut un honneur absolu de faire partie de votre parcours de 29 ans »

Depuis, les hommages se multiplient pour saluer la carrière de Gregg Popovich, qui aura toujours un rôle aux Spurs comme directeur des opérations. Sur Instagram, Victor Wembanyama a publié un message à l’attention de son ex-entraîneur : « Je ne pense pas pouvoir vous remercier suffisamment. Merci pour tout ce que vous avez fait pour le basket, pour l'impact que vous avez eu sur le jeu et sur la ville de San Antonio. Merci pour votre personnalité, votre compétitivité et votre dévouement. Ce fut un honneur absolu de faire partie de votre parcours de 29 ans en tant qu'entraîneur principal, et je sais que vous continuerez à inspirer tous ceux qui vous entourent dans cette nouvelle aventure. Je ne te souhaite rien d'autre que la paix, le bonheur et l'épanouissement dans votre prochain chapitre. »