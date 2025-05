Wembanyama : La catastrophe est évitée, l'annonce choc !

La rédaction

Victime d'une thrombose veineuse à l'épaule, Victor Wembanyama a dû mettre un terme à sa saison NBA. Une blessure sérieuse qui aurait pu être bien plus grave. Rassurant, son coéquipier Bilal Coulibaly s’est voulu optimiste. Si Wemby devrait revenir en NBA, sa participation à l’Euro avec les Bleus reste encore incertaine.

Victor Wembanyama entamait sa deuxième saison régulière (2024-2025) avec les San Antonio Spurs sur des bases très impressionnantes. Avec ses 24 points, 11 rebonds et 4 passes décisives de moyenne, l’intérieur français guidait son équipe vers une fin de saison prometteuse. Mais une blessure est venue tout gâcher. Wemby a été victime d’une thrombose veineuse à l’épaule droite, l’obligeant à quitter les parquets jusqu’à la fin de la saison.

«Certaines carrières se sont mal finies»

Joueur des Washington Wizards et coéquipier de Victor Wembanyama en équipe de France, Bilal Coulibaly s’est confié à HoopsHype sur l’état de santé du joueur des San Antonio Spurs. Le jeune Français s’est montré rassurant, dans des propos rapportés par Parlons Basket, tout en soulignant la gravité potentielle de cette blessure :

«Je ne sais pas grand-chose là-dessus mais j’ai récemment discuté avec ses parents et ils m’ont dit qu’il se sentait mieux. Il y a certaines carrières qui se sont mal finies à cause de ça mais dans ces cas-là, les joueurs étaient âgé et ça remonte à longtemps. Maintenant, tout est différent. La recherche a beaucoup évolué donc je suis sûr qu’il va s’en remettre.»

Wemby sera-t-il absent de l’Euro ?

Si son retour pour la saison NBA prochaine ne semble pas compromis, sa présence à l’EuroBasket, prévu dans quelques mois, reste incertaine. L'équipe de France, considérée comme l’un des favoris de la compétition, pourrait perdre gros en cas d’absence de Victor Wembanyama.

Après deux saisons sans goûter aux Playoffs NBA, Victor Wembanyama aura à coeur de réaliser une grande saison avec les San Antonio Spurs l'année prochaine.