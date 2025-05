NBA : L’énorme coup pour Wembanyama !

La rédaction

La loterie de la Draft NBA 2025 a offert un scénario inattendu cette nuit. Alors que ce tirage au sort est censé récompenser les équipes ayant enregistré les pires bilans de la ligue, les Spurs de Victor Wembanyama s’en sortent très bien, en décrochant le deuxième choix de la draft malgré seulement 6,3 % de chances de l’obtenir.

Dans la nuit de lundi à mardi avait lieu la loterie de la Draft 2025. Ce tirage au sort avait pour but de déterminer l’ordre des choix des joueurs de la prochaine cuvée NBA. Cette loterie est censée récompenser les équipes avec le plus mauvais bilan en leur offrant les meilleurs nouveaux talents qui arrivent en NBA. Et, une fois n’est pas coutume, cette année, la loterie nous a réservé son lot de surprises.

Dallas prend le premier choix

C’est un scénario que peu de fans osaient imaginer. Les Dallas Mavericks, 11e pire bilan NBA cette saison, ne comptaient que 1,8 % de chances de décrocher le premier choix. Et pourtant, la franchise texane repart de Chicago avec le graal, volé en finale de cette loterie face aux Spurs de Victor Wembanyama. Le 26 juin prochain, Dallas pourra sélectionner Cooper Flagg, phénomène attendu comme le futur visage de la ligue. L’ailier de Duke, athlétique, intelligent, clutch, possède un profil parfait pour faire oublier aux fans le récent départ de Luka Doncic.

Les Spurs, tout proches d’une folie

Tout proches du gros lot, les San Antonio Spurs se contenteront finalement du deuxième choix. Un lot de consolation très précieux et inespéré, obtenu avec seulement 6,3 % de probabilité. L’association rêvée avec Flagg s’éloigne, mais Victor Wembanyama aura tout de même un nouveau coéquipier prometteur. Dylan Harper, Ace Bailey ou même Ron Holland font partie des options sérieuses. Les rumeurs parlent aussi d’un possible transfert de ce pick n°2, intégré dans un package pour attirer une superstar, comme l’explique le site BeBasket. Le nom de Giannis Antetokounmpo circule de plus en plus, notamment après l’élimination précoce de Milwaukee des derniers Playoffs, face aux Indiana Pacers.