Wembanyama : Le clash surprise sur son transfert !

Bien installé du côté des Spurs de San Antonio, Victor Wembanyama devrait voir un autre prodige débarquer au Texas prochainement en la personne de Cooper Flagg, qui devrait être drafté par les Mavericks de Dallas. Si certains suiveurs des Mavs ont réclamé une arrivée du pivot français au sein de leur franchise, un spécialiste des Spurs s’est empressé de répondre sur les réseaux.

Victor Wembanyama va prochainement être rejoint par un autre phénomène dans le Texas. Considéré comme un énorme talent, Cooper Flagg devrait assurément être sélectionné en première position de la draft par les Mavericks de Dallas. De quoi créer une potentielle rivalité entre le Français et l’Américain dans les années à venir. Pourtant, certains suiveurs des Mavs estiment que Wembanyama aurait tout intérêt à rejoindre Flagg au sein de la franchise.

« Wemby va demander un trade et jouera avec Cooper Flagg chez les Mavs »

« Wemby va demander un trade et jouera avec Cooper Flagg chez les Mavs dans les 3 ans. Personne avec un potentiel de superstar ne veut le gâcher à San Antonio. San Antonio fait partie des cinq plus petits marchés de la ligue et n’a plus été compétitif depuis plus d’une décennie. Tout ce qu’ils ont à SA, c’est leur promenade fluviale immonde », a ainsi lâché knifetalkmavs sur les réseaux sociaux. Un potentiel gros départ à Dallas pour « Wemby » ? Pas certain selon le spécialiste des Spurs Dusty Garza.

« Cooper Flagg entre dans une maison hantée »

« La plupart des premiers choix entrent dans des maisons en feu, et ils doivent contribuer à les sauver. Cooper Flagg entre dans une maison hantée : pas de choix du premier tour pendant des années, pas de voie claire vers le titre, juste une équipe gérée par Nico (Harrison), coincée dans le purgatoire. Telle est sa triste réalité. Faut-il s’étonner qu’il pèse le pour et le contre ? », a répondu ce dernier sur X. Wembanyama lui, est déjà attendu au tournant pour sa troisième saison en NBA.